أبو هولي يطلع على سير عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

رام الله - دنيا الوطنزار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، مقر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، والتقى خلال الزيارة الأمين العام د. دوّاس دوّاس، وذلك للاطلاع على سير عمل اللجنة، وبحث سبل التعاون بالعديد من الأنشطة والقضايا والمشاريع المشتركة.وقدم د. دوّاس عرضا حول أبرز المهام والأنشطة والبرامج التي تقوم بها اللجنة الوطنية، في إطار النهوض بالأوضاع التربوية التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني، وتناول اللقاء سبل التنسيق والتباحث حول الشؤون التعليمية في إطار اجتماعات جامعة الدول العربية للدول المشرفة على شؤون اللاجئين والتي تستضيفها الجامعة العربية بمشاركة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وسبل التنسيق المشترك لتفعيل هذه الجهود.فيما تم التباحث أيضا في تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في القضايا التربوية والتعليمية والثقافية، موجهة نحو مجتمع اللاجئين في الوطن والشتات، وذلك في إطار مهام منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.كما جرى استعراض أبرز التحضيرات لتنفيذ مشروع "مليون طفل مبرمج" وهو مبادرة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية ودائرة شؤون اللاجئين، الذي تبنته ودعمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والذي سيبدأ تنفيذه بالمرحلة القادمة، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء الفريق الفلسطيني الوطني للبرمجة، وتكوين فريق ترميز وطني لتمكين الشباب المهمش في مناطق اللجوء وتشجيع التعليم عبر الإنترنت، وتنمية مهارات الشباب في البرمجة.