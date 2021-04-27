وزير الزراعة يلتقي وفداً من بلديتي الزبابدة والسموع









رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة رياض العطاري في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء، وفداً من بلدية الزبابدة بمحافظة جنين برئاسة رئيسة البلدية السيدة ديانا مسلم والوفد المرافق لها، وآخر من بلدية السموع بمحافظة الخليل برئاسة رئيس البلدية حاتم محاريق والوفد المرافق له، كل على حدة.وتناول اللقاءان أهم احتياجات البلديتين والمشاريع التي قدمتها وزارة الزراعة خلال العامين الماضيين والمشاريع المستقبلية المطلوبة لدعم وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، والذي يأتي ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الزراعة لاستصلاح الاراضي، وشق الطرق الزراعية، وزراعة الأشجار وتأهيل الينابيع الزراعية في فلسطين، ومبادرة الحدائق المنزلية.وقال العطاري ان هذه المشاريع تندرج ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والانفكاك عن الاحتلال، واهمها مشروع التنمية بالعناقيد الزراعية التي أقرتها في ست محافظات بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني والمانحين، والتي تأتي تنفيذاً للخطة الوطنية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وتنفيذا لاستراتيجية القطاع الزراعي للأعوام 2021- 2023.وحضر اللقاءين مدير عام الاراضي الزراعية م. عمار صلاحات ومستشارة الوزير أ. فاطمة ارشيد.