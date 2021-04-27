هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم سلهب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، تواصل اهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم مصطفى سلهب 39 عاما من بيت لحم، والقابع حاليا في سجن "عوفر".



ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلهب المعتقل 17/3/2021، والصادر بحقه قرار اعتقال اداري لمدة أربعة أشهر، يعاني من عدة أمراض ولا يتلقى العلاجات اللازمة.



وقالت: إن الأسير يعاني من ديسكات ومشاكل بالظهر، وجرثومة ومشاكل بالمعدة، ومن مشاكل بالجيوب الأنفية ومن التهابات في العظم وتمزق في كتفه الأيسر، وتتعمد إدارة السجن بشكل ممنهج إهمال وضعه الصحي حال 700 أسير مريض في معتقلات الاحتلال.