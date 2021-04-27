شؤون فلسطينية

الرئاسة: إسرائيل أبلغتنا شفهيًا أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس

الرئاسة: إسرائيل أبلغتنا شفهيًا أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الوسطاء الأوروبيين لم يتلقوا أي ردود إيجابية من الإسرائيليين بخصوص اجراء الانتخابات التشريعية في القدس.

وأضاف أبو ردينة، وفق ما نقل (التلفزيون العربي)، أنه تم إبلاغهم شفهيًا بأن الجانب الإسرائيلي لن يسمح بإجراء انتخابات في القدس، متابعًا: "هناك حملة إسرائيلية لإلقاء اللوم على الفلسطينيين، ولكن نؤكد أننا لن نسمح بانتخابات بدون القدس".

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابًا مساء الخميس بشأن الانتخابات.

وأضاف مجدلاني: "الأمور ذاهبة إلى تأجيل الانتخابات، ما لم يحصل جديد في ملف القدس خلال اليومين المقبلين".

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