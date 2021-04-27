المالكي يطلع القنصل العام البريطاني عل آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

واستعرض المالكي الوضع الميداني في الأرض الفلسطينية، والتطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس المحتلة من إجراءات استفزازية واعتداءات المجموعات المتطرفة التي تدفع باتجاه موجة جديدة من التوتر والعنف، وما لهذه الاحداث من انعكاس على إمكانية انعقاد الانتخابات في القدس الشرقية في وقتها المحدد، في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية عن السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية معرقلة العملية الديمقراطية التي من المفترض أن يشارك بها كافة الفلسطينيين في القدس الشرقية الضفة الغربية وقطاع غزة.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المالكي أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية البريطانية لتشمل كافة المجلات، معبرا عن تقديره لموقف المملكة المتحدة الثابت من القضية الفلسطينية.



من جانبه، شدد القنصل هول على استمرار بريطانيا بدعم حل الدولتين عن طريق المفاوضات، والعمل مع جميع الأطراف لتحقيقه، مؤكدا بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم بريطانيا لعقد الانتخابات الفلسطينية على كافة الأراضي بما فيها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، القنصل العام البريطاني فيلب هول، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، وأطلعه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والدولية.في بداية اللقاء، رحب المالكي بالقنصل العام وتطرق إلى اللقاء الأخير الذي جمعه بوزير الخارجية والتنمية البريطانية دومينيك راب ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي وأعضاء مجلس العموم البريطاني الممثل عن الأحزاب البريطانية في العاصمة البريطانية لندن وذلك خلال جولته الأوروبية الأخيرة.