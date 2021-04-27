حماس: نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي مبرر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة حماس رفضها تأجيل الانتخابات الفلسطينية، تحت أي مبرر.



وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس: لا يوجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات حتى موضوع إجرائها في القدس، فإننا قادرون مع مجموعنا الوطني وإرادة شعبنا من فرضها وتثبيت حق أهلنا في القدس رغم أنف الاحتلال.



بدوره، قال، محمد صبحة، الناطق باسم قائمة (القدس موعدنا) التابعة لحركة حماس: "نرفض تأجيل الانتخابات التشريعية، وندعو الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المقرة والمعلنة، والتي جاءت بناء على الحوار الوطني في بيروت والقاهرة واسطنبول".