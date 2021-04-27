شؤون فلسطينية

بقيمة 18 مليون دولار.. توقيع اتفاقيات لدعم قطاعات الإسكان بالقدس والتعليم والصحة بالضفة وغزة

بقيمة 18 مليون دولار.. توقيع اتفاقيات لدعم قطاعات الإسكان بالقدس والتعليم والصحة بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وبدعم من الصناديق العربية، وقع البنك الإسلامي للتنمية، ثلاث اتفاقيات مع كل من المجلس الفلسطيني للإسكان، ووزارة التربية والتعليم والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومدير مؤسسة "بكدار" محمد أبو عوض، والاستشاري الهندسي للبنك الإسلامي هاني أبو دياب، ورئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد.

وتبلغ قيمة الاتفاقيات 18 مليون دولار، الاتفاقية الأولى والتي وقعها رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد قيمتها 10 ملايين دولار، وهي مخصصة لمشاريع إسكان في مدينة القدس وهي مقدمة من الصندوق الكويتي.

والاتفاقية الثانية بقيمة 6.8 مليون دولار، مخصصة لدعم البنية التحتية في قطاع التعليم بالضفة الغربية وقطاع غزة، وقعها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وسينفذ المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" جزءاً من هذا المشروع. في حين ستكون الاتفاقية الثالثة لقطاع الصحة، وهي بقيمة مليون دولار، لترميم بعض الأقسام في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال رئيس الوزراء: "بالنسبة لنا توقيت هذا الدعم مهم لأننا بحاجة لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، وأيضا نعالج القضايا المتعلقة بقطاع الصحة في قطاع غزة، ونشكر البنك الإسلامي والصناديق العربية، وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر للأخ يوسف البسام الذي ترأس اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى لفترة زمنية طويلة، وعمل مديرا عاما للصندوق السعودي بالإضافة الى متابعته المشاريع في فلسطين، وكذلك نرحب بتعين الأخ حمد البازعي خلفاً للأخ يوسف البسام".

وأضاف اشتية: "الاتفاقيات اليوم هي جزء من استكمال عملية التنمية والتطوير في فلسطين، ولكن تعزيز قطاع الإسكان في مدينة القدس يشكل أولوية بالنسبة لنا وللمواطنين، وآمل من مجلس الإسكان ان ينفذ المشروع بأسرع وقت، وبكل سهولة، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من هذا المشروع".



أخبار ذات صلة

أبو هولي يطلع على سير عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

أبو هولي يطلع على سير عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

وزير الزراعة يلتقي وفداً من بلديتي الزبابدة والسموع

وزير الزراعة يلتقي وفداً من بلديتي الزبابدة والسموع

&#34;الديمقراطية&#34;: نرحب بتقرير هيومن رايتس الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

"الديمقراطية": نرحب بتقرير هيومن رايتس الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم سلهب

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم سلهب

رفضاً لتأجيل الانتخابات.. 14 قائمة انتخابية توجه رسالة للرئيس عباس وحنا ناصر

رفضاً لتأجيل الانتخابات.. 14 قائمة انتخابية توجه رسالة للرئيس عباس وحنا ناصر

الرئاسة: إسرائيل أبلغتنا شفهيًا أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس

الرئاسة: إسرائيل أبلغتنا شفهيًا أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس

المالكي يطلع القنصل العام البريطاني عل آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

المالكي يطلع القنصل العام البريطاني عل آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

حماس: نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي مبرر

حماس: نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي مبرر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي يطلع على سير عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

أبو هولي يطلع على سير عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

&#34;الديمقراطية&#34;: نرحب بتقرير هيومن رايتس الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

"الديمقراطية": نرحب بتقرير هيومن رايتس الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم سلهب

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عبد الرحيم سلهب

المالكي يطلع القنصل العام البريطاني عل آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

المالكي يطلع القنصل العام البريطاني عل آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: ننظر بخطورة بالغة لممارسة مجلس مستوطنات الأغوار الشمالية لصلاحيات تنظيمية وإدارية

"الخارجية": ننظر بخطورة بالغة لممارسة مجلس مستوطنات الأغوار الشمالية لصلاحيات تنظيمية وإدارية

إدارة &#34;عوفر&#34; تنقل الأسير الصحفي الريماوي المضرب عن الطعام لزنازين العزل الانفرادي

إدارة "عوفر" تنقل الأسير الصحفي الريماوي المضرب عن الطعام لزنازين العزل الانفرادي

الخليل: مصرع مواطن بحادث سير ذاتي

الخليل: مصرع مواطن بحادث سير ذاتي

وزير الحكم المحلي: سنواصل العمل في القدس ومحيطها فهي أولويتنا الأولى

وزير الحكم المحلي: سنواصل العمل في القدس ومحيطها فهي أولويتنا الأولى

منوعات

لهذا السبب.. مسلسل لعبة نيوتن يتصدر &#34;ترند&#34;.. والجمهور يتفاعل بقوة

لهذا السبب.. مسلسل لعبة نيوتن يتصدر "ترند".. والجمهور يتفاعل بقوة

محمد منير يوجه رسالة قوية للشعب الفلسطيني

محمد منير يوجه رسالة قوية للشعب الفلسطيني

شاهد: زوجة أحمد سعد الثانية تثير الجدل بما فعلته مع الأخير

شاهد: زوجة أحمد سعد الثانية تثير الجدل بما فعلته مع الأخير

بسبب هذا الإعلان.. أمل عرفة تعرض نفسها لهجوم قاس وانتقادات

بسبب هذا الإعلان.. أمل عرفة تعرض نفسها لهجوم قاس وانتقادات

شاهد: مي العيدان تهدد و تهاجم شمس الكويتية وبسمة وهبة

شاهد: مي العيدان تهدد و تهاجم شمس الكويتية وبسمة وهبة

شاهد: ريم البارودي تتصدر &#34;ترند&#34; و تثير الجدل بسبب ما قالته عن طليقها

شاهد: ريم البارودي تتصدر "ترند" و تثير الجدل بسبب ما قالته عن طليقها

شاهد: مذيعة مصرية تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

شاهد: مذيعة مصرية تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

شاهد: كيف وقعت نوال الزغبي ضحية مقلب رمضاني.. و ردة فعلها غريبة

شاهد: كيف وقعت نوال الزغبي ضحية مقلب رمضاني.. و ردة فعلها غريبة

ما علاقة محمد رمضان بموت الطيار أشرف أبو اليسر ؟

ما علاقة محمد رمضان بموت الطيار أشرف أبو اليسر ؟

بعد رفع قضية خلع ضد زوجها.. بلقيس فتحي تخرج عن صمتها و تعلِّق

بعد رفع قضية خلع ضد زوجها.. بلقيس فتحي تخرج عن صمتها و تعلِّق

عربي

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

السعودية: وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

السعودية: وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 &#34;تكاتك&#34; في ساحة انتظار بالقاهرة

حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 "تكاتك" في ساحة انتظار بالقاهرة

الأردن: تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)