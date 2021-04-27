بقيمة 18 مليون دولار.. توقيع اتفاقيات لدعم قطاعات الإسكان بالقدس والتعليم والصحة بالضفة وغزة

وتبلغ قيمة الاتفاقيات 18 مليون دولار، الاتفاقية الأولى والتي وقعها رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد قيمتها 10 ملايين دولار، وهي مخصصة لمشاريع إسكان في مدينة القدس وهي مقدمة من الصندوق الكويتي.





والاتفاقية الثانية بقيمة 6.8 مليون دولار، مخصصة لدعم البنية التحتية في قطاع التعليم بالضفة الغربية وقطاع غزة، وقعها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وسينفذ المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" جزءاً من هذا المشروع. في حين ستكون الاتفاقية الثالثة لقطاع الصحة، وهي بقيمة مليون دولار، لترميم بعض الأقسام في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.





وقال رئيس الوزراء: "بالنسبة لنا توقيت هذا الدعم مهم لأننا بحاجة لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، وأيضا نعالج القضايا المتعلقة بقطاع الصحة في قطاع غزة، ونشكر البنك الإسلامي والصناديق العربية، وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر للأخ يوسف البسام الذي ترأس اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى لفترة زمنية طويلة، وعمل مديرا عاما للصندوق السعودي بالإضافة الى متابعته المشاريع في فلسطين، وكذلك نرحب بتعين الأخ حمد البازعي خلفاً للأخ يوسف البسام".





وأضاف اشتية: "الاتفاقيات اليوم هي جزء من استكمال عملية التنمية والتطوير في فلسطين، ولكن تعزيز قطاع الإسكان في مدينة القدس يشكل أولوية بالنسبة لنا وللمواطنين، وآمل من مجلس الإسكان ان ينفذ المشروع بأسرع وقت، وبكل سهولة، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من هذا المشروع".











رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وبدعم من الصناديق العربية، وقع البنك الإسلامي للتنمية، ثلاث اتفاقيات مع كل من المجلس الفلسطيني للإسكان، ووزارة التربية والتعليم والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومدير مؤسسة "بكدار" محمد أبو عوض، والاستشاري الهندسي للبنك الإسلامي هاني أبو دياب، ورئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد.