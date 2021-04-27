الخليل: مصرع مواطن بحادث سير ذاتي



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة مفاده وقوع حادث سير في منطقة خربة سلامة بمدينة دورا أثناء قيادة لشاحنة وإنقلابها به ذاتياً حيث جرى محاولة لنقله للمشفى إلا أنه فارق الحياة قبل ذلك.



وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة بالحادث ومباشرة التحقيق به من قبل شرطة مرور المحافظة للوقوف على ملابساته.

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (57 عاماً) مصرعه اليوم بحادث سير ذاتي في خربة سلامة بمدينة دورا جنوبي الخليـل.