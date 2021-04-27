وزير الحكم المحلي: سنواصل العمل في القدس ومحيطها فهي أولويتنا الأولى



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، لعدد من الهيئات المحلية في محافظة القدس شملت كل من ( كفر عقب، بدو، قطنة، القبيبة، بيت دقو)، افتتح خلالها عددا من المشاريع وتفقد اخرى قيد التنفيذ، واطلع على أبرز الاحتياجات من المشاريع، ومطالب المواطنين.



وافتتح الصالح مشروع الشارع الرئيسي في القبيبة، ومشروعا للطرق الداخلية في بيت دقو، ومشروعا لتعبيد الطرق الداخلية وانشاء جدران استنادية في قطنة، ووضع حجر الاساس لمشروع انشاء وتشطيب مبنى مجلسي الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير والنفايات الصلبة في بدو، وتفقد مشروع للطرق ومشروع لدائرة المياه في بدو.



وأشار الصالح إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات السابقة على إيلاء المحافظة أهمية قصوى، ووفرت كافة أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذ سلسلة من المشاريع سواء من خلال الموازنة التطويرية للوزارة أو من خلال الدول والجهات المانحة، الأمر الذي انعكس ايجابا على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محيط العاصمة وأسهم في تعزيز صمودهم.



وأكد أن الوزارة ستواصل تقديم كل ما يمكن من أجل القدس ومحيطها، مشيراً إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع إعلاء صوت المقدسيين والوقوف معهم وإلى جانبهم وعدم تركهم فريسة ولقمة سائغة للاحتلال ومستوطنيه.









رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، أن الوزارة مستمرة في العمل في محافظة القدس فهي أولويتنا الأولى، وذلك من خلال تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية والتنموية، تلبية لاحتياجات المواطنين وتعزيزا لصمودهم في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج والذي يستهدف تواجدهم وثباتهم في أراضيهم.