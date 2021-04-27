غزة: وكيل "الأشغال" يلتقي منسق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية ويناقش معها عدة قضايا





رام الله - دنيا الوطنالتقى م. ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، لين هاستنجس، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وناقش اللقاء جملة من القضايا أبرزها مشاريع ترميم بيوت الفقراء، وتدعيم شاطئ بحر غزة، ومواضيع تتعلق ببرنامج السيستم ( GRM) والمشاكل التي تتعلق بإعاقة إدخال بعض مواد البناء عبر برنامج السيستم.كما استعرض اللقاء جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في برنامج الاعمار وبرامج العمل مع وكالة الأونروا وبرنامج** UNDP، فيما يتعلق بالإعمار، وحث المانحين للإيفاء بتعهداتهم لاستكمال عملية الإعمار.وأعرب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، عن تقديره للجهود الهيئات الأممية في مشاريع الاعمار والتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والهيئات الأممية العاملة في القطاع.