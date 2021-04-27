القدس: سلطات الاحتلال تخطر بهدم منشآت سكنية في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منشآت سكنية في بلدة العيسوية بمدينة القدس.



وأوضحت مصادر محلية، أن طواقم بلدية الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة العيسوية، وأخطرت بهدم بنايات ومنازل سكنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقامت طواقم البلدية بتصوير المنشآت وطرقات البلدة، خلال عملية الاقتحام.