بعد عودة الهدوء لغلاف غزة.. نتنياهو: لا أنصح أعداءنا أن يختبرونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كانت الليلة الماضية كانت هادئة في مناطق غلاف غزة.



وأضاف نتيناهو: "نأمل أن يستمر الهدوء، ولكن في ذات الوقت نحن مستعدون للتعامل مع أي تطور كان ولا أنصح أعداءنا أن يختبرونا".



وذكر ""لقد اتخذنا قرارات بعد جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، مفادها الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات".



وتوقفت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء أمس الإثنين، عن اطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف القطاع، وأطلق نشطاء فلسطينيون، البالونات الحارقة تجاه السياج الحدودي، بعد تجمهر عشرات الشبان في المنطقة.