شؤون فلسطينية

عصام يوسف: دعم القدس والمقدسيين واجب عربي وإسلامي

عصام يوسف: دعم القدس والمقدسيين واجب عربي وإسلامي
عصام يوسف
رام الله - دنيا الوطن
دعا عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، الأمتين العربية والإسلامية لتقديم الدعم لـ"إخوانهم المقدسيين" بكل ما استطاعوا، فـ "فلسطين رافعة لمن ينصرها، وخافضة لكل متخاذل ومفرط".

ودعا يوسف إلى الوقوف مع انتفاضة المقدسيين دعماً ومناصرةً وإحساناً وفاءً للقبلة الأولى، لتحويل الهبة إلى حدث عالمي يُظهر للعالم تمسك المسلمين بمقدساتهم، وقدرتهم على الحفاظ عليها، وعلى مكانة فلسطين حتى تحريرها.

وقال يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء: إن صمود المقدسيين في ساحات القدس والأقصى، وإجبارهم الاحتلال على إزالة الحواجز المنتشرة في باب العامود انتصاراً للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية.

وأكد يوسف أن المقدسيين أثبتوا من جديد أنهم حصن المقدسات والأقصى، والخط الدفاعي الأول عن المقدسات والهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية، بعد وقوفهم بصلابة وتصديهم للمستوطنين وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

وبين أن القدس هي ساحة المواجهة دائما في الصراع طويل الأمد مع المحتل، حيث أن المدينة بمقدساتها وهويتها العربية والإسلامية، تعتبر خط التماس في الصراع الحضاري والوجودي مع الاحتلال.

وأشار إلى أن للمقدسات في العالم الإسلامي مكانتها في عقيدة ووجدان كل مسلم، فكما للبيت الحرام رب يحميه، فللأقصى رب بارك فيه.

وقال يوسف "حماة الأقصى المبارك مرابطون ليوم الدين لا يضرهم من خذلهم، وهذه الحقيقة تعد من ثوابت الدين الإسلامي، لذا لا يمكن لمسلم شريف أن يقبل بخذلان القدس والأقصى، فيناله الخزي والعار في الدنيا والآخرة".

ودعا يوسف إلى أن يكون يوم 28 رمضان يوم رباط وثبات وتثبيت للمقدسيين وللأقصى المبارك، مؤكداً بأن أقل ما يمكن فعله هو المساهمة في إفطار وسحور صائم في هذا اليوم، وأيام العشر الأواخر من رمضان كافة.

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