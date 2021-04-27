المطران حنا: انتصار المقدسيين يدل على أن أبناء القدس لن يستسلموا للمستوطنين



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه انتصار وإن كان متواضعاً، ولكن يشير وبوضوح إلى أن المقدسيين قادرون بعزيمتهم وارادتهم على أن يدافعوا عن مدينتهم وان يحافظوا على مقدساتهم، وأن يكونوا سدا منيعا امام كافة المؤامرات والمخططات الهادفة للنيل من مدينتنا المقدسة ومن هويتها وتراثها .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن انتصار المقدسيين واجبارهم للاحتلال على إزالة الحواجز من ساحة باب العامود، انما يدل على ان المقدسيين لن يستسلموا اطلاقا لعربدة المستوطنين الذين يعملون على فرض وقائع وحقائق جديدة على الارض في المدينة المقدسة.