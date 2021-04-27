دولي

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و136 ألف وفاة و148 مليونا و536 ألف إصابة

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و136 ألف وفاة و148 مليونا و536 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 136 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 148 مليونا وما يقارب من 536 ألف إصابة، تعافى منهم 126 مليونا واكثر من 688 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 673 ألفا و229 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,802 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين (2,764 وفاة)، يليها البرازيل (1,279 وفاة)، وإيران (496 وفاة)، واميركا (455 وفاة)، وكولومبيا (448 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (319,435 إصابة)، واميركا (47,456 إصابة)، وتركيا (37,312 إصابة)، والبرازيل (29,669 إصابة)، وايران (21,026 إصابة). وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (586,611 وفاة)، والبرازيل (392,204 وفيات)، والمكسيك (215,113 وفاة)، والهند (197,894 وفاة)، وبريطانيا (127,434 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,875,045 إصابة)، والهند التي تخطت امس عتبة الـ17 مليونا بواقع (17,636,307 إصابات)، والبرازيل (14,370,456 إصابة)، وفرنسا (5,503,996 إصابة)، وروسيا (4,779,425 إصابة).

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