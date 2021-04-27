طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.وقالت "الداخلية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن السر للمتبقي من الحافلة الخامسة + السادسة من كشف رقم (2021/14).وطالبت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.