قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

واصل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وقالت وزارة الصحة بغزة، إنها أجرت 3284 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية، مسجلة 1038 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، تعافي 1723 حالة جديدة من المصابين، مسجلة 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 98887 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 14846 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 83172 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات 869 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 355 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 269 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص، ووصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 36033 شخصاً.