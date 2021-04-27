قيادي بـ (حماس) يقترح بأن يتم التصويت بالمسجد الأقصى أو كنيسة القيامة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، مرشح قائمة "القدس موعدنا"، جمال الطويل، أن الحركة مصرة على إجراء الانتخابات في القدس، داعياً جميع القوائم الانتخابية إلى عقد اجتماعاتها في مدينة القدس.



وقال خلال تصريحات صحفية،: "إجراء الانتخابات في القدس حق يجب أن يمارس، وتهديد الاحتلال يجب أن يقابل بأن تعقد القوائم الانتخابية الـ36 اجتماعاتها في القدس، وأن تدعو إلى هذه الاجتماعات السفراء وقناصل الدول وتضعهم أمام مسؤولياتهم، ليضغطوا على حكوماتهم ويحاصروا إجراءات الاحتلال التعسفية في منع شعبنا من ممارسة حقه".



وأوضح الطويل أن الشعب الفلسطيني وفصائله مطالبون باقتراح الوسائل لتثبيت هذا الحق، كأن يتم التصويت في المسجد الأقصى أو في كنيسة القيامة أو في سفارات وقنصليات الدول الصديقة لشعبنا، وهذه أمور يمكن الاتفاق عليها.



وأضاف: "هذا حق لنا ولا يجوز التراجع عنه أمام إجراءات الاحتلال، والأصل أن يتكلم الجميع بلغة إيجابية بأن الانتخابات حاصلة وفي القدس على وجه الخصوص".



وأكد الطويل أن حراك حماس الدولي والإقليمي والعربي ومع الفصائل متواصل، وقال: "طالبنا هذه الدول بأن تمارس الضغط المطلوب عبر مجلس الأمن والمؤسسات الدولية والحقوقية، من أجل ممارسة أهل القدس حقهم في الانتخابات".