المتقاعدون العسكريون قسراً لـ "دنيا الوطن": تم تعليق الإضراب لكننا مستمرون باعتصامنا





وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": حتى اللحظة هناك تطمينات في موضوع التقاعد القسري وحلول سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة".





وشدد المنسق على أن تعليق الإضراب يأتي بسبب أحداث القدس، ولا علاقة له بإنجاز حصل في هذا الملف، مشيراً إلى أننا "سنوقف الإضراب ونعلقه ولكن موظفي تفريغات 2005 مستمرون في إضرابهم عن الطعام".





وقال: المتقاعدون العسكريون مستمرون في اعتصامهم، حتى حل مشكلتهم، وباقي الملفات.





وكانت "دنيا الوطن" علمت من مصادر مطلعة، أمس الإثنين، أن فعاليةً إسنادية لأهلنا في القدس، ستُنظم اليوم الثلاثاء، في ساحة السرايا بغزة، يتخللها إعلان المتقاعدون العسكريون قسراً، تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي نظموه احتجاجاً على إهمال قضيتهم. وبحسب المصادر، فإن الإضراب سينتهي الثلاثاء، بعد حصول المعتصمين على وعودات رسمية بإنهاء قضيتهم.

ويطالب المعتصمون بمعاملتهم - كحد أدنى- أسوةً بزملاء سابقين تم إحالتهم للتقاعد براتبٍ كامل، وفق آخر رتبة عسكرية لهم.





رام الله - دنيا الوطنقال المنسق العام للحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري، إن تم الاجتماع واتخاذ قرار بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، تلبية لنداء القدس وهبة القدس.