قوات الاحتلال تعتقل شابين في طوباس وبيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة طوباس، في الضفة الغربية.



وأفاد ذوو الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى مرشد أبو سياج (26 عاما)، عقب دهم منزل والده وتفتيشه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شابا من قرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد داود شوشة (20 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).