"المرور" بغزة: حادثا سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

كشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حالة الطرق لصباح اليوم الثلاثاء.





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت "المرور" بغزة، لاستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.





وتم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثي سير، لم ينتج عنهما أي إصابات، سوى الأضرار المادية في المكان.

رام الله - دنيا الوطن