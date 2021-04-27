دولي

(ليكود) يدرس العرض على نفتالي بينت تولي رئاسة الحكومة أولاً

(ليكود) يدرس العرض على نفتالي بينت تولي رئاسة الحكومة أولاً
نتنياهو وبينت
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر في حزب (ليكود)، إنه يتم النظر في تحسين العرض المقدم لرئيس (يمينا)، نفتالي بينت، بحيث يتولى رئاسة الحكومة المقبلة في السنة الأولى من ولايتها، ليليه بعدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة (معاريف) بأن الأوساط المقربة من نتنياهو لا تزال تدرس فكرة توصيته على مرشح ليكودي لرئاسة حكومة تناوب على غرار العرض المقدم لـ "بينت".

ومن بين الأسماء المطروحة، الوزيران، يسرائيل كاتس، ويولي ادلشتين، ونير بركات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي غضون ذلك وصلت الاتصالات الائتلافية بين رئيس (هناك مستقبل)، يائير لبيد، ورئيس (يامينا)، إلى طريق مسدود.

وقال لابيد: انه يمكن التغلب على الصعوبات التي تعتري تشكيل الائتلاف البديل اذا تحلى روساء الأحزاب المختلفة بالمسؤولية والليونة اللازمة.

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