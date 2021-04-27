الطقس في فلسطين: أجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 22-12 27-15 30-20 بيت لحم 22-12 27-15 30-20 رام الله والبيرة 21-11 26-14 29-19 طولكرم 24-13 26-15 30-20 نابلس 23-13 28-16 31-20 قلقيلية 24-13 26-15 30-20 جنين 25-14 30-16 33-20 سلفيت 22-12 27-15 30-20 طوباس 26-15 31-17 32-21 روابي 23-13 28-16 30-20 الخليل 21-11 26-14 29-19 غزه 23-14 25-16 28-18 أريحا 33-19 37-21 40-24 خانيونس 23-14 25-16 28-18 الأغوار الشمالية 31-17 34-19 38-22 رفح 24-13 26-15 29-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهاراً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو صافيا وجافا حارا الى حار جدا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا حارا الى حار جدا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: