شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئياً ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهاراً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافيا وجافا حارا الى حار جدا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا حارا الى حار جدا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 22-12 27-15 30-20 بيت لحم 22-12 27-15 30-20
رام الله والبيرة 21-11 26-14 29-19 طولكرم 24-13 26-15 30-20
نابلس 23-13 28-16 31-20 قلقيلية 24-13 26-15 30-20
جنين 25-14 30-16 33-20 سلفيت 22-12 27-15 30-20
طوباس 26-15 31-17 32-21 روابي 23-13 28-16 30-20
الخليل 21-11 26-14 29-19 غزه 23-14 25-16 28-18
أريحا 33-19 37-21 40-24 خانيونس 23-14 25-16 28-18
الأغوار الشمالية 31-17 34-19 38-22 رفح 24-13 26-15 29-17

أخبار ذات صلة

(فدا): لا انتخابات بدون القدس

(فدا): لا انتخابات بدون القدس

(فدا): لا انتخابات بدون القدس

(فدا): لا انتخابات بدون القدس

هيئة الأسرى: اعتقال إداري بحق القاصر محمد منصور لمدة ستة أشهر

هيئة الأسرى: اعتقال إداري بحق القاصر محمد منصور لمدة ستة أشهر

&#34;الخارجية&#34;: تقرير هيومن رايتس ووتش توصيف دقيق لإسرائيل كدولة &#34;ابرتهايد&#34;

"الخارجية": تقرير هيومن رايتس ووتش توصيف دقيق لإسرائيل كدولة "ابرتهايد"

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

حنا عيسى: سلطات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها الجسيمية لحقوق الطفل الفلسطيني

حنا عيسى: سلطات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها الجسيمية لحقوق الطفل الفلسطيني

الرئاسة: تقرير هيومن رايتس ووتش &#34;شهادة دولية قوية على نضال ومعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال&#34;

الرئاسة: تقرير هيومن رايتس ووتش "شهادة دولية قوية على نضال ومعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: اعتقال إداري بحق القاصر محمد منصور لمدة ستة أشهر

هيئة الأسرى: اعتقال إداري بحق القاصر محمد منصور لمدة ستة أشهر

&#34;الخارجية&#34;: تقرير هيومن رايتس ووتش توصيف دقيق لإسرائيل كدولة &#34;ابرتهايد&#34;

"الخارجية": تقرير هيومن رايتس ووتش توصيف دقيق لإسرائيل كدولة "ابرتهايد"

حنا عيسى: سلطات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها الجسيمية لحقوق الطفل الفلسطيني

حنا عيسى: سلطات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها الجسيمية لحقوق الطفل الفلسطيني

دلياني: تأجيل الانتخابات خطيئة بحق القدس وإهانة لأهلها واستسلام لرغبات الاحتلال

دلياني: تأجيل الانتخابات خطيئة بحق القدس وإهانة لأهلها واستسلام لرغبات الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل شابين في طوباس وبيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شابين في طوباس وبيت لحم

&#34;المرور&#34; بغزة: حادثا سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

"المرور" بغزة: حادثا سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

العملات: انخفاض جديد للدولار

العملات: انخفاض جديد للدولار

الطقس في فلسطين: أجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق

منوعات

لهذا السبب.. مسلسل لعبة نيوتن يتصدر &#34;ترند&#34;.. والجمهور يتفاعل بقوة

لهذا السبب.. مسلسل لعبة نيوتن يتصدر "ترند".. والجمهور يتفاعل بقوة

محمد منير يوجه رسالة قوية للشعب الفلسطيني

محمد منير يوجه رسالة قوية للشعب الفلسطيني

شاهد: زوجة أحمد سعد الثانية تثير الجدل بما فعلته مع الأخير

شاهد: زوجة أحمد سعد الثانية تثير الجدل بما فعلته مع الأخير

بسبب هذا الإعلان.. أمل عرفة تعرض نفسها لهجوم قاس وانتقادات

بسبب هذا الإعلان.. أمل عرفة تعرض نفسها لهجوم قاس وانتقادات

شاهد: مي العيدان تهدد و تهاجم شمس الكويتية وبسمة وهبة

شاهد: مي العيدان تهدد و تهاجم شمس الكويتية وبسمة وهبة

شاهد: ريم البارودي تتصدر &#34;ترند&#34; و تثير الجدل بسبب ما قالته عن طليقها

شاهد: ريم البارودي تتصدر "ترند" و تثير الجدل بسبب ما قالته عن طليقها

شاهد: مذيعة مصرية تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

شاهد: مذيعة مصرية تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال

شاهد: كيف وقعت نوال الزغبي ضحية مقلب رمضاني.. و ردة فعلها غريبة

شاهد: كيف وقعت نوال الزغبي ضحية مقلب رمضاني.. و ردة فعلها غريبة

ما علاقة محمد رمضان بموت الطيار أشرف أبو اليسر ؟

ما علاقة محمد رمضان بموت الطيار أشرف أبو اليسر ؟

بعد رفع قضية خلع ضد زوجها.. بلقيس فتحي تخرج عن صمتها و تعلِّق

بعد رفع قضية خلع ضد زوجها.. بلقيس فتحي تخرج عن صمتها و تعلِّق

عربي

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

السعودية: وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

السعودية: وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 &#34;تكاتك&#34; في ساحة انتظار بالقاهرة

حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 "تكاتك" في ساحة انتظار بالقاهرة

الأردن: تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)