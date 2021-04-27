عربي

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الدواء المصرية، يوم الاثنين، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لفيروس (كورونا).

وقال رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، الدكتور محمود يس، إن الهيئة "رخصت اليوم الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح"، وذلك حسب صحيفة (المصري اليوم).

وأشار إلى أنه بعد ترخيص هذا اللقاح فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات (سينوفارم" و"كوفيشيلد/ استرازينيكا)، ولقاح "سبوتنيك v" ولقاح "أسترازنيكا".

وكانت الحكومة المصرية، وقّعت يوم الأربعاء الماضي، اتفاقيتين مع شركة "سينوفاك" الصينية، تحصل مصر بموجبهما على حق تصنيع لقاح "سينوفاك" محليا، كما أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، يوم الخميس، الاتفاق مع شركة "مينافارم" المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس (كورونا) "سبوتنيك V".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 953 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

أخبار ذات صلة

السعودية: وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

السعودية: وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي

حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 &#34;تكاتك&#34; في ساحة انتظار بالقاهرة

حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 "تكاتك" في ساحة انتظار بالقاهرة

الأردن: تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(رويترز): الإمارات وقّعت على أهم صفقة مع إسرائيل منذ التطبيع

(رويترز): الإمارات وقّعت على أهم صفقة مع إسرائيل منذ التطبيع

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي

بعد حريق المستشفى.. حريقان جديدان في العراق

بعد حريق المستشفى.. حريقان جديدان في العراق

الإمارات: قلقون إزاء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة

الإمارات: قلقون إزاء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات واعتقالات واعتداءات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل وبيت لحم

إصابات واعتقالات واعتداءات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل وبيت لحم

شبكة المنظمات الاهلية تستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

شبكة المنظمات الاهلية تستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق خانيونس

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق خانيونس

منيب المصري: وحدة المقدسيين قادت لانتصارهم

منيب المصري: وحدة المقدسيين قادت لانتصارهم

الملك عبد الله الثاني: الأردن يرفض الاعتداءات الإسرائيليّة ويدعم صمود المقدسيين

الملك عبد الله الثاني: الأردن يرفض الاعتداءات الإسرائيليّة ويدعم صمود المقدسيين

ما سبب رسائل التهدئة التي نقلت للأمن الإسرائيلي بمنطقة غلاف غزة؟

ما سبب رسائل التهدئة التي نقلت للأمن الإسرائيلي بمنطقة غلاف غزة؟

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

عطلة رسمية السبت والأحد المقبلين.. طالع قرارات مجلس الوزراء

عطلة رسمية السبت والأحد المقبلين.. طالع قرارات مجلس الوزراء

منوعات

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو &#34;نمبر وان&#34; بدلًا منه

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو "نمبر وان" بدلًا منه

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

شاهد: هالة صدقي: &#34;مش لاقية حد يطلقني&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة صدقي: "مش لاقية حد يطلقني".. ما القصة ؟

عربي

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (كورونا فاك) الصيني المضاد لـ(كورونا)

حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 &#34;تكاتك&#34; في ساحة انتظار بالقاهرة

حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 "تكاتك" في ساحة انتظار بالقاهرة

الأردن: تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(رويترز): الإمارات وقّعت على أهم صفقة مع إسرائيل منذ التطبيع

(رويترز): الإمارات وقّعت على أهم صفقة مع إسرائيل منذ التطبيع