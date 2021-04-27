تركيا تعلن الإغلاق الشامل من 29 أبريل حتى 17 مايو لمكافحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، الإغلاق التام اعتبارا من السابعة مساء الخميس المقبل 29 نيسان/ أبريل الجاري، حتى الخامسة صباح يوم الإثنين 17 أيار/ مايو المقبل.



وقال أردوغان، في كلمة له بعد اختتام اجتماع الحكومة التركية، إنه "سيتم تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال، وتأجيل جميع الامتحانات"، وذلك حسب وكالة (الأناضول) التركية.



وقبل أسبوع، حذّر المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية المسعفين الأتراك من صعوبة العثور على أسرّة لمصابي فيروس (كورونا) في ظل تزايد الإصابات، فيما طالبت المعارضة بإغلاق البلاد بشكل كامل لمواجهة تفشي الفيروس في ظل التقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشاره.



وأصبحت تركيا على رأس قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا)، وسجلت 63 ألفا و82 إصابة جديدة، يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، كأعلى رقم للإصابات اليومية محلياً وأوروبياً، كما سجلت يوم 21 من الشهر نفسه 362 وفاة كأعلى رقم للوفيات اليومية محليا.



ويشير إحصاء لـ(رويترز) إلى أن تركيا تحتل حاليا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.