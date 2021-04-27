دولي

الصحة العالمية تحذر من استعجال الاستنتاجات المتعلقة بـ(كورونا) الهندي

الصحة العالمية تحذر من استعجال الاستنتاجات المتعلقة بـ(كورونا) الهندي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة الصحة العالمية من استعجال التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الهندية الجديدة من فيروس (كورونا)، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.

وقالت متحدثة باسم الصحة العالمية إنه من غير الواضح دور الطفرة الجديدة في انتشار العدوى السريع في الهند، حيث هناك عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في احتدام جائحة (كورونا) هناك، وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

وقد تكون السلالة البريطانية من فيروس (كورونا) عاملا ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.

وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة يوم الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة بالعالم.

وسجلت الهند التي يبلغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة، أكثر من 17 مليون إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحورات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية من كوفيد-19 على أنها "طفرات مقلقة".

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