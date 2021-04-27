اجتماع تشاوري للقوائم الانتخابية لتدراس خطر تأجيل الانتخابات





في ذات السياق، شدد المجتمعون على ضرورة منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.



وقالت نور عودة، الناطقة باسم قائمة الحرية: "إن اجتماع المساء يدل على حس القوائم العالي بالمسؤولية تجاه ما يحصل وإدراكا من الجميع بخطورة تداعيات تأجيل الانتخابات وعدم تجديد الشرعيات الديموقراطية الفلسطينية".



جاء ذلك خلال لقاء مساء اليوم الاثنين بدعوة من قائمة الحرية عقد وجاهياً في مقر القائمة في رام الله وبمشاركة قوائم من محافظات مختلفة، بما في ذلك من قطاع غزوة عبر تقنية "الزوم".وأكد المجتمعون على أهمية تظافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية القانونية والسياسية والوطنية للقدس وضمان عقد الانتخابات فيها بالرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت، بحسب ما جاء على صفحة الملتقى الوطني الديمقراطي في موقع (فيسبوك).