شؤون فلسطينية

إصابات واعتقالات واعتداءات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل وبيت لحم

إصابات واعتقالات واعتداءات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل وبيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الاثنين، العشرات من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن اشتباكات اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا مركز المدينة/ باب الزاوية، وعرقلوا حركة المواطنين وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، أصيب خلالها العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز، وقد عولجوا ميدانيا.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابين، واعتدت بالضرب على آخر خلال مواجهات قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية: "إن مواجهات اندلعت على مدخل بيت لحم الشمالي مع قوات الاحتلال التي أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، اعتقلت خلالها شابين بعد ملاحقتهما، دون أن تعرف هويتهما، كما اعتدت بالضرب على مواطن (47 عاما) حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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