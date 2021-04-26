شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الاهلية تستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

شبكة المنظمات الاهلية تستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق بحر قطاع غزة بالكامل أمام الصيادين.

واعتبر القطاع الزراعي في الشبكة هذا القرار اعتداءً على الصيادين وانتهاكاً فاضحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خرقها واستعمال مثل هذه القرارات لحرمانهم من الوصول إلى مصادر رزقهم.

وأكد على أن هذا الاعتداء الإسرائيلي سيساهم في تعميق الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلا في قطاع غزة وبخاصة بقطاع الصيد الذي يعاني من الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال وبالذات في مواسم الصيد.

وطالب القطاع الزراعي في الشبكة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل لإلغاء هذا القرار الإسرائيلي الجائر وفتح البحر بالكامل أمام الصيادين، ووقف كافة أنواع الانتهاكات والاعتداءات على الصيادين وحمايتهم والسماح لهم بإدخال معدات الصيد ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.

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