أبوهولي ولازاريني يتفقان على عقد اجتماع مع الدول المضيفة للإعداد لاستراتيجية (أونروا)











رام الله - دنيا الوطناتفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ومفوض عام وكالة غوث وتشغل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني على عقد اجتماع قريب مع الدول العربية المضيفة للإعداد الجيد لاستراتيجية الوكالة للأعوام 2022–2025 والتحضير لمؤتمر المانحين لحشد الموارد المالية لها.وبحث اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات (أونروا) الخمسة، واتصالات الوكالة لتامين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومستجدات الوضع المالي للأونروا، والتحضيرات لعقد مؤتمر الدولي للمانحين، والإجراءات التي اتخذتها (أونروا) بحق موظفي العقود وقرارتها الأخيرة بتغيير نظام الوظائف وفئات الموظفين.وأكد أبو هولي ضرورة أن تتحمل (أونروا) مسؤولياتها تجاه المخيمات الفلسطينية في ظل التدهور المستمر في أوضاع اللاجئين المعيشية مع استمرار الاجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والغلاء المعيشي وانهيار العملة المحلية في بلدان الدول المضيفة في سوريا ولبنان، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية للمرضى، ورفع قيمة المساعدات الغذائية والنقدية المقدمة لهم.وتطرق أبو هولي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس، والاستهداف المباشر للاجئين الفلسطينيين من طرف الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز ومداخل المخيمات وعرقلة عمل (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.وأشاد أبو هولي بالجهود التي يقودها المفوض العام لحشد الموارد المالية للحفاظ على استمرارية خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.من جهته، أكد لازاريني أن (أونروا) مهتمة ومعنية بإشراك الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في استراتيجيتها بما يلبي احتياجات اللاجئين.وأوضح لازاريني أن أوضاع اللاجئين في المخيمات وخاصة في لبنان وسوريا صعبة للغاية، وأن (أونروا) تبذل جهوداً لتأمين المساعدات النقدية لهم وتلبية احتياجاتهم في ظل غلاء أسعار السلع الأساسية.وقال انه اعطى تعليماته لمدراء البرامج في لبنان بان يتم التعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين كحالة "طوارئ داخلية"، والعمل على تأمين المساعدات المطلوبة للمستفيدين بشكل عاجل ومنتظم وبشكل متوازي مع إجراءات (أونروا) في تحديث عمل برامجها.وأكد ان (أونروا) على اتصال مع بعض المانحين لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع اللاجئين الفلسطينيين دون استثناء في مناطق عملياتها الخمسة.