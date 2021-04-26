قائمة (القدس موعدنا): نرفض تأجيل الانتخابات التشريعية وندعو للالتزام بالمواعيد المقرة لها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب محمد صبحة، المرشح عن قائمة (القدس موعدنا) للانتخابات التشريعية الفلسطينية، عن رفض قائمته، تأجيل الانتخابات التشريعية، داعيا الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المقرة والمعلنة، والتي جاءت بناء على الحوار الوطني في بيروت والقاهرة وإسطنبول.



تصريحات صبحة، جاءت بعد اجتماع عقدته قائمة (القدس موعدنا) اليوم، في ظل تصاعد التسريبات وحديث بعض وسائل الإعلام عن احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقرة أواخر مايو المقبل، استنادا إلى الرفض الإسرائيلي لإجرائها في المدينة المقدسة.



وأشار صبحة إلى أن القائمة تؤكد على أن القبول بفكرة التأجيل استنادا لرفض الاحتلال إجرائها في القدس، هو استسلام لإرادة المحتل، مؤكداً على الفرصة الوطنية تتمثل في تحويل هذا الرفض لمعركة شعبية مفتوحة مع الاحتلال في القدس.



وقال: "نؤكد على أن خطوة الانتخابات التشريعية، هي جزء من الشراكة الوطنية بكافة المسارات والمؤسسات، وندعو الكل الفلسطيني للتمسك بخيار الشراكة والتأكيد على خطورة النكوص عنه".