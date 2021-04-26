شؤون فلسطينية

اتحاد نقابات أساتذة موظفي الجامعات الفلسطينية يعلن مجموعة فعاليات احتجاجية

اتحاد نقابات أساتذة موظفي الجامعات الفلسطينية يعلن مجموعة فعاليات احتجاجية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اتحاد نقابات أساتذة موظفي الجامعات الفلسطينية، تعليق الدوام في كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع عدم تواجد العاملين داخل الحرم الجامعي.

وبحسب الاتحاد، فإن الاحتجاج جاء ذلك على ما وصفه بـ "ممارسات إدارة جامعة القدس ضد العاملين ومحاربتهم في لقمة عيش أبنائهم"، ومطالبة رئيس مجلس التعليم العالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع حد لهذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات القانونية والملزمة لإدارة جامعة القدس عن الانتهاكات غير المشروعة التي تقوم بها بحق العاملين فيها.

وأكد مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية على بقاء برنامج الفعّاليات لأسابيع أخرى قادمة، والتي تتمثل في اعتبار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 3،4،5-5-2021 أيام اضراب شامل مع عدم التواجد في كافة جامعات الوطن مع عدم تواجد العاملين داخل الحرم الجامعي.

وقال: "سيتم توجيه رسائل للنقابات الأجنبية والاتحادات الاكاديمية الدولية ولمنظمة العمل الدولية وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بالحقوق والحريات النقابية".

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