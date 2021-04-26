محمد الهندي: المعركة في القدس مفتوحة وجولة باب العامود انتهت

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي، اليوم الإثنين، أن المعركة في القدس وعلى القدس مفتوحة، مستمرة ومتصاعدة.



وقال الهندي في تغريدات له: "لا حسابات مع القدس.. انتهت جولة باب العمود بفعل إصرار وثبات المرابطين والمرابطات بإزالة الحواجز. كما انتهت جولات البوابات والكاميرات بتحقيق إنجازاتٍ مشابهة".



وأضاف: "العدو يستهدف وجود المقدسيين نفسه، ويستهدف كل ما هو عربي وإسلامي في القدس، وفي مقدمة ذلك المسجد الأقصى، وقبة الصخرة".



ونوه الهندي إلى أن أهل القدس اصطفاهم الله ليكونوا طليعة الأمة في هذه المعركة المفتوحة، ونحسبهم أهلاً لذلك.



وتابع الهندي "أما من اختار أن يخوض معهم هذه المعركة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين فيجب أن يخوضها دون حسابات لا حزبية ولا مصلحية، فلا حسابات مع القدس الحاضرة دوماً في قلوب الملايين والمفجرة دوماً للثورات والانتفاضات على مدار الوقت".



وختم الهندي تغريداته قائلاً: "ستبقى القدس عاصمة المؤمنين الأحرار، رغم الصفقات المشبوهة".