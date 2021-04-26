مصادر لـ "دنيا الوطن": المتقاعدون العسكريون قسراً في غزة ينوون تعليق إضرابهم عن الطعام



وبحسب المصادر، فإن الإضراب سينتهي غداً، بعد حصول المعتصمين على وعودات رسمية بإنهاء قضيتهم.



ويطالب المعتصمون بمعاملتهم - كحد أدنى- أسوةً بزملاء سابقين تم إحالتهم للتقاعد براتبٍ كامل، وفق آخر رتبة عسكرية لهم.



وقال أحد الشبان المعتصمين في ساحة السرايا بغزة (42 عاماً) :"أنا عن نفسي لازلت في قمة عطائي، وأطالب بالعودة لعملي، باعتبار ذلك حقاً قانونياً".



وتابع "أما من يريد التقاعد فهذا خياره، لكن يجب أن يستند لأساس مهني وقانوني، بمعنى التعامل معهم بموجب حق الاستحقاقات للرتب العسكرية أسوةً بزملائنا بالمحافظات الشمالية، قبل التقاعد".





خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن فعاليةً إسنادية لأهلنا في القدس، ستُنظم غداً الثلاثاء، في ساحة السرايا بغزة، يتخللها إعلان المتقاعدون العسكريون قسراً، تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي نظموه احتجاجاً على إهمال قضيتهم.