شاهد: قوات الاحتلال يعتدون على المواطنين في منطقة باب العامود بالقدس



















رام الله - دنيا الوطنهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المواطنين الفلسطينيين، في منطقة باب العامود بالقدس، وذلك بعد تجمهرهم في المنطقة.وقالت القناة 12: "الشرطة الإسرائيلية تقوم بتفريق الشبان الفلسطينيين المتجمهرين في ساحة باب العامود بالقدس، وقد اندلعت مواجهات في المكان.وتشهد العديد من مناطق القدس، وعلى مدار عدة أيام، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذين مارسوا الاعتداءات والاعتقالات بحق المواطنين.