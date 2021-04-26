قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قنابل الغاز تجاه، عشرات الشبان الفلسطينيين، الذين تظاهروا شرق بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وشهد قطاع غزة، في الآونة الأخيرة، حالة من التوتر الشديد، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية الاعتداءات المستمرة في مدينة القدس.



وقد اطلقت المقاومة الفلسطينية، عشرات الصواريخ من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.