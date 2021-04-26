(شاباك) يطالب الشرطة الإسرائيلية بإزالة الحواجز الحديدة بساحة باب العامود

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن جهاز (شاباك) طلب من القيادية المركزية في الشرطة الإسرائيلية بالقدس، إزالة الحواجز الحديدية من ساحة باب العامود.



وأشارت القناة ذاتها، إلى أن طلب جهاز (شاباك) جاء لتهدئة الأحداث التي تشهدها المنطقة.