وصول 104 مهاجرين من أمريكا وكندا إلى دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن 104 مهاجرين وصلوا إلى دولة الاحتلال قادمين من الولايات المتحدة وكندا.
وقالت القناة (12) الإسرائيلية: إن المهاجرين وصلوا إلى مطار (بن غوريون) على متن رحلة خاصة لمنظمة (نيفيش بنيفيش) بالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب، والوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي، والصندوق اليهودي بالولايات المتحدة.
وقالت القناة (12) الإسرائيلية: إن المهاجرين وصلوا إلى مطار (بن غوريون) على متن رحلة خاصة لمنظمة (نيفيش بنيفيش) بالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب، والوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي، والصندوق اليهودي بالولايات المتحدة.
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