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وصول 104 مهاجرين من أمريكا وكندا إلى دولة الاحتلال

وصول 104 مهاجرين من أمريكا وكندا إلى دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن 104 مهاجرين وصلوا إلى دولة الاحتلال قادمين من الولايات المتحدة وكندا.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية: إن المهاجرين وصلوا إلى مطار (بن غوريون) على متن رحلة خاصة لمنظمة (نيفيش بنيفيش) بالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب، والوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي، والصندوق اليهودي بالولايات المتحدة.



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