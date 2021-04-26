الرئيس عباس يقرر إرسال الشيخ للدوحة لإقناع حماس بعدم تصعيد الأوضاع حال تأجيل الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد جال بيرجر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرر إرسال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الـ24 ساعة.



وأشار بيرجر، إلى أن الهدف من ذلك، لقاء الشيخ مع السؤولين القطريين، كي يقنعوا قادة حركة حماس بعدم تصعيد الأوضاع في حال تقرر إلغاء الانتخابات الفلسطينية.