قوات الاحتلال تغلق باب حطة بالقدس وتعتقل ثلاثة شبان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة مقدسين بعد الاعتداء عليهم قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة، وهم: احمد الحزينة، ووسام السد، واحمد الرجبي، وذلك بالتزامن مع الاعتداء على القاطنين قرب باب حطة قبيل موعد الإفطار، حيث تم اغلاقه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية



ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول الصائمين القادمين للإفطار في المسجد الأقصى من الدخول عبره.