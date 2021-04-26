ما سبب رسائل التهدئة التي نقلت للأمن الإسرائيلي بمنطقة غلاف غزة؟

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رام الله - دنيا الوطن

افاد ألموغ بوكير، مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية، أن الرسائل التي نقلت في الساعات الماضية إلى الأمن الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة، هي عبارة عن "رسائل تهدئة".



وقال بوكير: "السبب من وراء هذه الرسائل يتمثل في أن هناك وساطة مصرية لتهدئة الوضع في قطاع غزة ووقف إطلاق النار".



وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينت) قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، تفويضه لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، بشن هجوم على قطاع غزة إذا تطلب الأمر.