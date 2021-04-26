الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم الاثنين.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 1038 إصابة، وذلك بعد فحص 3284 عينة، وذلك بنسبة إصابة 32 %.