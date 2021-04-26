قناة إسرائيلية: (كابينت) فوّض نتنياهو وغانتس بشن هجوم على غزة "إذا تطلب الأمر"

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد روعي شارون، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن (كابينت) فوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بالموافقة على شن هجوم على قطاع غزة، حال تطلب الأمر.



وفي السياق، نقلت شارون عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله: "لن نسمح باستمرار إطلاق الصواريخ من القطاع".



وشهد قطاع غزة، في الأيام الماضية، حالة من التوتر الشديد، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق مدينة القدس، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية، عشرات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.



بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن لواء جولاني بات متأهبًا لأي تصعيد قد يحدث في قطاع غزة.



وقالت القناة (12) الإسرائيلية: "صدرت تعليمات للواء جولاني الموجود حاليًا في الجولان بالاستعداد لاحتمالية الانتقال خلال وقت قصير إلى مناطق غلاف غزة".



بدوره، قال المراسل تال ليف رام: "إنه في نهاية اجتماع المجلس السياسي الأمني المصغر (كابينت،) من المتوقع اتخاذ المزيد من القرارات بشأن تعزيزات كبيرة لفرقة غزة".



يشار إلى أن موقع (واللا) قال في وقت سابق: "إن حكومة بنيامين نتنياهو وجّهت رسالة تحذير إلى حركة حماس من خلال مبعوث الأمم المتحدة ثور وينسلاند، بسبب التصعيد الأخير في مناطق غلاف غزة".



وأضاف الموقع أن إسرائيل قالت في الرسالة إنه إذا استمر إطلاق الصواريخ هذا المساء، فسيرد الجيش الإسرائيلي الليلة بهجوم مؤلم وواسع النطاق ضد قطاع غزة.