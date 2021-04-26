إصابة مستوطن رشقًا بالحجارة قرب باب المغاربة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الاثنين، مستوطن بعد تعرضه للرشق بالحجارة بالقرب من باب المغاربة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مستوطنا أصيب جرّاء رشق مركبته بالحجارة قرب باب المغاربة في القدس المحتلة.



وشهدت مدينة القدس طوال أيام شهر رمضان المبارك حالة من التصعيد من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين جوبهت بحراك مقدسي واسع وصمود أبطل مساعي الاحتلال لفرض مزيد من الإجراءات العنصرية ضدهم ولا سيما في منطقة باب العامود.



ويعود تسمية باب المغاربة بهذا الاسم نسبة إلى الحارة التي يقع فيها والتي تقع غرب المسجد الأقصى.



وتعرضت حارة المغاربة إلى الهدم على أيدي قوات الاحتلال عام 1967، وبلغ مجموع الأبنية الأثرية فيها نحو 135 أثراً، تعود للعصر الأيوبي والمملوكي والعثماني.