الاحتلال يشرع بتوسعة مستوطنة "بروخين" غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بتجريف أراضي المواطنين في بلدة بروقين غرب سلفيت، بهدف توسعة مستوطنة "بروخين".



وقال رئيس بلدية بروقين مروان عبد الرحمن،: إن أربع جرافات تابعة للاحتلال شرعت منذ الصباح بأعمال توسعة وتجريف في المنطقة الشمالية من البلدة لصالح المستوطنة المذكورة.



يذكر أن مستوطنة "بروخين" أقيمت على أراضي بلدتي كفر الديك وبروقين عام 1999، ويواصل الاحتلال أعمال التوسعة فيها بشكل مستمر.