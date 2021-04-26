شادي عوض: الموجة الثانية لوباء (كورونا) أخطر وأقوى من الأولى

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خاص دنيا الوطن

قال الدكتور مسؤول قسم جهاز التنفس في مجمع الشفاء الطبي، شادي عوض: إن المنحنى الوبائي في قطاع غزة، في تصاعد وارتفاع، ولا تزال تسجل أعداد حالات كثيرة، جزء منها في وضع صحي صعب وتشكو من أعراض عديدة.



وأكد عوض لـ"دنيا الوطن" أن عديد الاصابات المسجلة يوميًا تكون في وضع صحي حرج، ويتم ادخالها إلى العناية المكثفة، والبعض الآخر يحتاج أكسجين بشكل دائم، مشيرا إلى أن الموجة الثانية "سيئة" وأخطر من الموجة الأولى، والتي انتهت قبل عدة شهور.



وأوضح أن الاختلاف بين الموجتين يعود بسبب الانتشار الأكبر للوباء، وثانيًا لعدد الحالات الخطيرة، كما أن الطفرة البريطانية أقوى لأن حالة الإصابات تكون في وضع أخطر، وأعداد الوفيات أكبر كذلك.



وأشار عوض إلى أن عديد الأطباء توفوا نتيجة هذا الوباء، وكان أخرهم الدكتورة سميرة حلس رئيسة العيادات الخارجية في أقسام الولادة والنساء، داعيا الجميع لاتباع كافة الاجراءات الوقائية لكسر تصاعد المنحنى الوبائي.