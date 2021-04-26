أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل أسيران، اليوم الإثنين، عامين جديدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



فقد دخل الأسير أحمد كعابنة (51 عاما) من أريحا عامه الـ25 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 1997.



وقال نادي الأسير أن كعابنة من عمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عاما، وهو محكوم بالسجن مؤبدين و6 سنوات، وكان عمر ابنته نسرين عامين ونصف، بينما زوجته حامل في ابنته زهرة.



وخلال سنوات اعتقاله، رُزق الأسير كعابنة بطفلة عن طريق النطف المحررة، أسماها رفيف واليوم تبلغ من العمر 7 سنوات، كما أنه حاليا جد لحفيدين، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده.



يُشار إلى أنه وخلال السنوات القليلة الماضية بدأ يعاني من مشاكل صحية، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".



كما دخل الأسير إياد نظير عمر (39 عاما) من مخيم جنين، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.



وتعرض الأسير عمر لتحقيقٍ قاسٍ عقب اعتقاله، وحكم عليه الاحتلال لاحقا بالسجن لمدة 24 عاما، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما واجهت عائلته الحرمان الطويل من الزيارة، وغالبية أفرادها محرومون لغاية اليوم.



وأشار نادي الأسير إلى أن عمر تمكّن خلال سنوات أسره من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس في الاجتماعيات.