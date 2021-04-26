اللواء صلاح: نحن بحاجة إلى ضباط وأفراد من أجل مواجهة كورونا وتأمين الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة بغزة، بأن هناك جهد كبير من جهاز الشرطة في متابعة الإجراءات الحكومية، من أجل الحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني، وينقصنا تطبيق هذا التفهم حتى نستطيع أن ننهي هذا الوباء ونقضي عليهوذكر اللواء صلاح، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" خلال تخريج دورة ضباط جدد بغزة، "نحن بأمس الحاجة الى ضباط وافراد، خاصة من أجل متابعة القرارات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، وتأمين الانتخابات التشريعية من جانب آخر إضافة إلى الأعمال الاعتيادية الشرطية داخل المنظومة العدلية.ووجه صلاح رسالة الى افراد وضباط وقيادة الشرطة بأننا علينا مزيداً من التحمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وحتى نستطيع تخطي كافة العقبات على رأسها جائحة كورونا والانتخابات الفلسطينية، التي ستكون عرساً فلسطينياً ديمقراطياً.