عوض لـ "دنيا الوطن": نحن بحاجة إلى كفاءات جديدة في العمل الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمد عوض، رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: إن الأمن في القطاع مستقر، لكن بين فترة وأخرى نحن بحاجة الى كفاءات جديدة، وهذا لا يعني أن الكفاءة الموجودة قاصرة.وعن القرارات التي تخص الحالة الوبائية، أوضح عوض لـ "دنيا الوطن"، أن أي جديد سيحدث على الأرض، هو مرتبط بما تقدمه وزارة الصحة بغزة، وكل هذا مرهون بالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.