غزة: كلية "الرباط" تُخرج الدفعة التاسعة بكالوريوس "العلوم الشرطية"

رام الله - دنيا الوطنخرَّجت كلية "الرباط" الجامعية بوزارة الداخلية بغزة، اليوم الإثنين، فوج الرباط التاسع من طلابها الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والقانونية، الملاحة البحرية.وحضر حفل التخريج – في مقر الكلية بمدينة غزة - كلّ من رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ونائب رئيس المجلس التشريعي بغزة د. أحمد بحر، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة ناصر مصلح، ومساعده أ. سامي نوفل، إلى جانب مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ونائب قائد قوات الأمن العام اللواء جمال الجراح، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، والعميد ناصر سليمان عميد كلية الرباط.كما شارك في الحفل وكيل وزارة الداخلية السابق اللواء توفيق أبو نعيم، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات المركزية بالوزارة، ومجلس أمناء كلية الرباط الجامعية، وجمعٌ من أهالي الخريجين وذويهم.وجرى حفل التخريج وفقاً لإجراءات السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا.وتخلل حفل التخريج تنفيذ تدريبات شرطيّة شملت: محاكاة تنفيذ عمليات شرطية، منها التعامل مع "حالات شغب" وضبط "خارجين عن القانون"، بالإضافة إلى عروض مشاة.